通用旗下Cruise樂見自駕叫車服務 估6年內營收上看500億美元

通用汽車 (GM-US) 旗下自駕事業 Cruise 周三 (6 日) 公布一項野心勃勃的計畫，看好自駕叫車 (Robotaxi) 事業潛在營收將成長至 500 億美元，毛利率有望達 40%。

Cruise 執行長 Dan Ammann 表示，預估該公司自駕叫車業務六年後營收將躍升至 500 億美元，六年是 Uber (UBER-US) 在預訂費中賺得同樣營收花費的時間。

Ammann 預估，Cruise 每英里成本約 1 美元，計劃未來每英里收費 2.5 美元，毛利率估計達 40%，他說：「我們正以更低的成本，將好的服務帶到規模龐大的市場，以迅速擴展。」

相較之下，傳統線上叫車服務的 Uber、Lyft (LYFT-US) 舊金山每英里價格約 5 美元，其中 4 美元由駕駛獲得，兩公司獲利空間僅 1 美元。

Cruise 計劃未來每輛可載 4 至 6 名乘客的電動自駕車 Origin 里程將達 100 萬英里，屆時每輛自駕車每年將能貢獻營收 10 萬美元。

Cruise 給出的成長目標預計將會是通用 2030 年 2800 億美元營收計畫中一大關鍵，通用執行長巴拉 (Mary Barra) 表示，該公司不只是目標成為電動車製造商，還要成為軟體服務商。