Bernstein分析師10年後再度調升AMD評級至買入等級

華爾街分析師周二 (22 日) 10 年來首度將 Advanced Micro Devices (AMD-US) 評級調升至買入等級，凸顯其市占率不斷增加、強大的電腦晶片組可與英特爾相媲美，以及相對便宜的股價。

Bernstein Research 分析師 Stacy Rasgon 表示，「它已不是 10 年前的 AMD 了，」將該公司評級從「市場表現」提升至其最高的「跑贏大盤」。

Bernstein 引用 Mercury Research 的數據及其自己的分析指出，AMD 的筆記型電腦 (NB) 中央處理器 (CPU) 晶片市占率，已從 6 年前不到 5% 的低點攀升至 2021 年第 3 季的近 20%。

Rasgon 說，「AMD 產品組合的質量繼續提高。平均而言，AMD 的桌上型電腦 CPU 與英特爾的 CPU 相當。」

2012 年 Bernstein 上次給予 AMD「跑贏大盤」評級時，AMD 股價大約只有 2 美元，而如今已飆升至大約 114 美元。Rasgon 指出，未能預料到這種升幅是「我們在評析整個華爾街期間最大的敗筆」。

AMD 的股價在周二盤前交易小幅走低，但上周這家晶片製造商的市值超過英特爾 (INTC-US)。

即使如此，Rasgon 說，AMD 的股價目前仍低於其未來 12 個月預期獲利的 30 倍，股價接近 5 年來的最低水平，並且「進入極具吸引力的領域」。

他補充說，英特爾最近的說法也顯示，未來幾年可能是關鍵數據中心市場的「狩獵季節」，這對 AMD 來說是另一項利多。

Rasgon 表示，AMD 最近以 500 億美元收購 Xilinx (XLNX-US) 所獲得的收入也可能比最初想像的要多。他指出，「我們的計算顯示，該公司的年營收成長率可能比當前預期高出數億美元。」