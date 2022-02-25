巴菲特談戰爭 拋售股票買入黃金、比特幣並非明智之舉

隨著俄烏兩國爆發戰爭，股神巴菲特曾經的投資建議也被翻出。有外媒表示，在 2014 年俄羅斯吞併克里米雅時，巴菲特就曾警告表示，不要在戰爭爆發期間拋售股票，不要囤積現金或是購買黃金或比特幣，因為他認為投資企業是隨著時間推移積累財富的最佳方式。

巴菲特在 2014 年 3 月接受採訪時曾表示，俄羅斯若是入侵烏克蘭不會促使他拋售任何股票。「如果股票更便宜，我將更有可能會買入。」他也表示，即使衝突升級為另一場冷戰或第三次世界大戰，他也不會賣股套現。

巴菲特在當時表示，可以確定的是，如果陷入一場重大戰爭，貨幣的價值會下降。「我的意思是，這幾乎發生在我所知道的每一場戰爭中，所以你最不想做的就是在戰爭期間持有現金。」

巴菲特說道，他會在俄羅斯遇到問題後避免在俄羅斯開展業務，但他強調美股在二戰期間上漲，並且隨著時間的推移走高。「美國企業將變得更值錢，而美元會貶值。」他認為，在接下來的 50 年裡，擁有生產性資產會比擁有現金要好得多。

巴菲特在 2018 年的股東信中回憶道，他在 1942 年春天時買入他的第一隻股票，當時美國在二戰中遭受重創。他用 115 美元的積蓄買入了 Cities Service 的 3 股股票，他表示，如果自己將這筆錢投資於標準普爾 500 指數基金並將所有股息再投資，到 2019 年這筆錢將價值 607,000 美元，收益達到 5,288 倍。

相比之下，如果他當時驚慌的買入價值 115 美元的黃金，那這筆錢的價值僅會增長到 4,200 美元。「你所要做的就是要預料到，美國將會隨著時間的推移表現得更加良好，我們將克服當前的困難。」巴菲特說道。