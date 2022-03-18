國內第三檔可持續發展債券問世倒數 元大銀發行總額20億元

響應綠色行動方案 2.0，元大金控 (2885-TW) 旗下元大銀行將於下周一 (21 日) 發行 2022 年度第一期一般順位金融債券，用於支應綠色投資計畫及社會效益投資計畫放款，每張面額 1 千萬元，發行總額新臺幣 20 億元，發行時間五年，到期日為 2027 年 3 月 21 日，這也是國內今年發行的第三檔可持續發展債券。

元大金控接軌聯合國永續發展目標 (SDGs)，訂定「集團永續發展策略藍圖」，以五年為期設立短、中、長期目標與行動方案，建立永續的經營管理與服務模式。五大子公司依循集團「永續金融準則」，制定永續發展投融資政策，將 ESG 因子納入日常營運及決策考量，去 (2021) 年全年經永續金融準則評估的投融資案件逾 3200 件，已超越目標。

元大銀行 2020 年加入赤道原則協會會員銀行後，依循國際架構，將責任授信精神落實至授信業務規劃，管理授信案潛在環境及社會風險，並規劃中期目標，至 2023 年評估案件累計達 1 萬件。

此次元大銀行發行可持續發展債券，也響應政府「五加二」產業發展計畫，支持重點發展產業取得資金，也開辦具相關永續相關概念產業融資，包含：太陽能電池製造業、再生能源發電業、綠建築、電動車、廢棄物回收再利用設備 / 廢棄物發電專案建置等相關貸款，協助低碳產業發展所需資金，並規範避免承作企業清單。

在社會效益投資計畫類別，元大銀行提供醫療及教育相關融資專案，中期目標在 2023 年永續投資放貸金額放貸總額訂定目標 3000 億元。

此次可持續發展債券社會效益投資類別分為三大類，包含都市更新、危老建物在內的「可負擔住宅」類別；二為提供 COVID-19 疫情下相關防疫服務，如醫療院所建立或防疫旅館轉型，滿足「基本服務需求」；三是創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業計畫，支持實際經濟轉型，以達責任投資、社會永續發展。