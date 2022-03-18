〈焦點股〉大立光耗時4天完成填息 站回2000元大關

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 15 日除息，每股配發 39 元現金股利，經過 4 天的貼息走勢後，今 (18) 日一早股價即站回 2000 元大關，一度勁揚 3%，衝上 2030 元，成功完成填息。

大立光去年變更股利政策，改為半年配息，日前決議配發 2021 年 7 月 1 日到 12 月 31 日半年息 39 元，加上去年上半年配發 31.16 元現金股利，2021 年合計配發 70.16 元，盈餘配發率 50.15%，創 12 年來新高。

大立光 15 日進行除息交易，遭遇中國深圳、東莞封城風暴，大盤重挫逾 336 點，填息行情變調，股價一度跌至 1950 元，不過，昨天外資逢低加碼 109 張，支撐大立光股價，今天在買盤力挺下，一度勁揚 3%，最高來到 2030 元，站上月線，大立光耗時 4 天終於完成填息。

大立光 2 月營收 26.09 億元，創 36 個月以來新低，月減 30.05%，年減 18.7%，符合法說預期，累計前 2 月營收為 63.45 億元，年減 18.75%，就客戶端拉貨動能來看，3 月營收將較 2 月上揚，且客戶端新機型鏡頭持續開發中。

大立光預計今年 6 月 8 日舉行股東常會，並改選董事，停止過戶起始日為 4 月 10 日。