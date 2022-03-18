升息恐影響全球貿易 經長：台灣出口仍審慎樂觀

台灣央行理監事會議昨 (17) 日決議升息 1 碼，超乎市場預期，市場擔憂全球進入升息循環後，將影響全球貿易量，連帶影響台灣出口表現，對此，經濟部長王美花今 (18) 日回應，依目前訂單情況來看，台灣後續出口表現仍審慎樂觀。

王美花說，台灣因防疫措施做得好，廠商在整體生產營運均未受影響，目前各行各業訂單仍維持強勁，因此，對後續出口審慎樂觀。

根據經濟部國貿局資料顯示，今年 2 月我國出口額達 374.5 億美元、年增 34.8%，累計前 2 月出口 774.3 億美元、年增 24.8%，出口貨品以電子零組件為大宗，占約 42%，其中，礦產品、電子零組件、基本金屬及其製品成長幅度均超過 4 成。

外界也持續關注全台電網設備安全性，王美花回應，台電電網設備散布全台各地，除定期維護外，空中線路設備也儘量做好包覆，但仍有裸露部分，可能會受設備故障、動物干擾影響，不過故障事件量已從過往 1.2 萬件逐年下降。

至於中南部地區近期空品不佳，外界直指主因是台中火力發電廠接近全開，王美花澄清，中火 10 部機組在空汙季最多只有開 7 部，以符合環保承諾，統計去年 10 月至今平均發電量只達 5 部機組，強調後續將努力在穩定供電同時、降低空汙。