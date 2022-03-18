入境檢疫期規劃縮至7天 指揮中心：須再觀察1個月

首批適用入境檢疫期縮短為 10 天的民眾已期滿，陸續進到社區當中，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (18) 日表示，至少要再觀察 1 個月，若狀況可以，將規劃縮短至 7 天，一步一步視情況放寬；至於口罩鬆綁下一步，由於現行口罩規範維持到 3 月底，指揮中心會搜集相關部會意見，評估特定情境是否免戴口罩，4 月後有望進一步鬆綁。

我國自 3 月 7 日起鬆綁入境檢疫天數至 10 天，近來 COVID-19 境外移入個案大增，國內今天新增 74 例境外移入個案，羅一鈞指出，其中有 12 例屬於檢疫期縮短至 10 天新措施的確診者，需要再觀察後續是否有潛伏期較長的個案，以及對社區的威脅。

指揮官陳時中先前透露，檢疫天數擬再向下開放至 7 天，不過，莊人祥指出，還有多項指標須研判，像是自主健康管理的快篩回報率，若民眾自願性提高，對後續的開放邊境會有幫助，此外，高齡者的疫苗接種情況、國外疫情也要納入考慮。

莊人祥進一步表示，檢疫天數 10 天措施還要再觀察至少 1 個月，接下來規劃將朝向縮短至 7 天，應該不會直接到 5 天，因為兩者差距滿大的，需要一步一步來開放。

外界關注口罩令何時會再鬆綁？羅一鈞指出，現行口罩規範維持到 3 月 31 日，4 月起會搜集各部會意見，例如空曠無人或活動工作需求等不適宜戴口罩，可提出免戴口罩配套，指揮中心也會參採，特定情境如拍照、唱歌等，也會一併評估是否再開放免戴口罩。

至於醫療院所探病、長照機構探視方面，目前全台僅台北、新北、桃園及高雄等 4 縣市維持禁止，羅一鈞表示，北北桃高疫情穩定，是否在 2 周內開放部分或所有縣市長照機構探視、醫院探病等規定，近日將開會討論再對外公布。

