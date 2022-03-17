國內物價上漲 勞動部長：基本工資會朝調薪努力

勞動部每年例行召開基本工資審議委員會，近日新任委員名單出爐，預計月底前召開第一次工作小組會議。勞動部長許銘春今 (17) 日赴立法院備詢，強調基本工資就是要照顧勞工基本生活，隨著疫情趨緩，在原物料價格上漲、人力成本增加的情況下，當然要提升弱勢勞工的實質購買力，今年會針對調薪幅度更加努力。

根據基本工資審議辦法，由勞動部設立基本工資審議委員會，主任委員 1 人由勞動部長兼任，委員共 21 人，任期 2 年。勞動部預計 3 月底前召開第一次工作小組會議，討論第一季經濟社會指標及基本工資新制實施狀況等，今年消費者物價指數 (CPI) 將是關注的焦點。

俄烏戰爭帶動國際油價上漲，原物料價格也應聲走揚，帶給國內通膨不小的壓力，根據主計總處及國發會針對最糟糕的情形預估，今年 CPI 年增率有可能超過 2%。

許銘春於立院社福委員會備詢時表示，國內物價上漲，當然要提升弱勢勞工實質購買力，過去二年，基本工資調幅受到疫情影響，但隨著疫情趨緩，調薪幅度要更加努力。若今年成功調薪，將會是蔡政府上任以來第七次調漲基本工資。

今年基本工資月薪為 25250 元、時薪 168 元，由於先前本土疫情爆發，勞動部與經濟部針對受衝擊產業祭出補貼措施，實施至 3 月底，外界關注補貼是否延長？對此，許銘春表示，當初會推動產業薪資補貼是為了因應疫情，如今疫情已趨緩，是否延長補貼還要與經濟部討論後才能決定。

此外，有部分勞工因加班費的關係或企業為了方便計算薪資，因而將月薪申報上調至整數，例如提高至 25300、25600 元等，導致不符合基本工資補貼資格，許銘春指出，這部分確實需要特別考量。已同意放寬條件讓事業單位申請。