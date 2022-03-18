映興新案入袋+移動儲能設備重啟出貨 營收估增2成

連接器映興 (3597-TW) 表示，今年移動式太陽能儲能設備可望重啟出貨，防水連接器也拿到二輪電動車、無人機的新案訂單，在 5G 基站需求穩健及後續交期回穩下，全年營收估仍較去年續強，法人估，可望成長 2 成。

映興表示，近二年雖然受到疫情影響，移動式太陽儲能設備出貨暫緩，但全球綠電趨勢不變，加上能源緊缺問題趨嚴，在疫情緩解下，美系客戶也今年再度洽談移動式太陽儲能設備的訂單，公司內部也將搭配的應用從照明、安控延伸至充電樁等新領域。

在防水連接器方面，映興重點布局的二輪電動車今年持續跟台系客戶合作開發新案外，也拿下遊艇、無人機等新訂單，公司認為，防水連接器今年也會穩定成長。

而 5G 基站控制箱的配線組，映興坦言，雖然因為下游料況以及運輸問題，交期略有不穩定，但映興強調，手上訂單能見度也長達半年，客戶也沒有取消訂單，顯見需求依然穩健；映興前二月營收 1.46 億元，年減 3.5%。

映興去年營收來到 10.64 億元，年增 28.2%、毛利率 25.6%，年減 1.7 個百分點、營益率 10.4%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 7670.4 萬元，年增 76.5%，每股純益 2.1 元。

公司也決議，每股擬配息 1.7 元，配發率逾 8 成，若以昨日收盤價 28.15 元計算，現金殖利率約 6%。