〈台股盤中〉大盤回測年線支撐 短線醞釀反彈

台股今 (18) 日受到台積電 (2330-TW) 股價拉回，航運股也沒有明確表現，盤中指數一度跌破 17400 點，跌逾 80 點，回測年線支撐，估量約 3000 多億元，市場專家認為，台股短線拉回後仍有反彈空間。

證券分析師張陳浩指出，包括美國聯準會 (Fed) 升息及台灣央行升息等一大不確定因素已塵埃落定，而俄羅斯與烏克蘭的戰爭也有望不再拖延，將可推升台股的反彈，目前金融股因升息利多走強，可能為短線強勢演出，最主要的反彈基調在於觀察「千金股」的走勢。

如大立光 (3008-TW) 今天盤中上漲 2.28%，站穩 2000 元大關之上。至於台股的反彈走勢中，證券分析師黃漢成說，就大盤日 K 線的角度來看，集中市場加權股價指數雙腳型態已經確立，包括半導體、IC 設計股可望開動向上，反彈壓力區在季線 17915 點。

台股今日早盤開在 17439.91 點，最低 17381.64 點，最高 17472.38 點，預估市場 3063 億元，盤中貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價走勢不振，跌幅 2 至 4% 不等。

ABF 三雄欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 股價表現也持續向下。

黃漢成說，觀察整體電子業需求，包括網通族群及 MOSFET 的需求也可望上揚，尤其是低軌衛星通訊概念在台灣可望開放營運執照帶動下，相關個股走勢值得留意。