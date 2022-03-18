航運熄火金融撐盤 台股尾盤爆大量小漲8點收17456點 周線翻紅

台股歷經昨天大漲 500 點激情後，今 (18) 日陷入震盪整理走勢，一度跌破 17400 點關卡，航運股湧現賣壓，不過，台灣央行拍板升息 1 碼，金融股一片欣欣向榮，為大盤提供支撐，尾盤更爆出 761 億元大量，激勵加權指數小漲 8.3 點或 0.05%，收在 17456.52 點，成交值 3612.23 億元。台股周線翻紅，單周累計上漲 191 點。

中小型股今天表現活蹦亂跳，櫃買指數終場上漲 0.83%，收在 213.23 點，成交值放大至 801.69 億元。上市櫃成交值合計 4413.92 億元。

電子權值股方面，權王台積電今天一路在盤下震盪，一度跌至 576 元，終場跌幅收斂，收在 581 元；國巨、台達電、研華、聯詠、華碩等同步走低；不過，鴻海扮演撐盤要角，逆勢上漲近 2%，日月光投控也在盤上表現。

金融股喜迎升息利多，尤其是以銀行為主的金控，其中以中信金漲近 2% 最強勢，其他包括開發金、彰銀、第一金、兆豐金等表現也不俗，富邦金獨憔悴下跌作收。

被動元件大廠國巨昨天宣布現金減資 2 成，退還股東每股 2 元，但市場對於減資不買帳，國巨今天股價大跌近半根，再度失守短均，先前也決議減資的凱美，終場下挫 1.6%；此外，石英元件廠台嘉碩去年成功轉盈，每股純益 5.28 元，擬配發每股 2.1 元現金股利，今天股價應聲上漲逾 4%。

高價股今天仍吸引買盤進駐，股王矽力 - KY 勁揚逾 4%，大立光歷經 4 天終於完成填息，站回 2000 元大關，終場收 2025 元，譜瑞 - KY 也大漲超過 5%，緯穎小跌作收驚險守住千元整數關卡；世芯 - KY 遭遇賣壓，股價重挫近 7%，回測 900 元。

航運族群今天熄火，貨櫃三雄走低，長榮重挫逾 3%，陽明、萬海也下跌超過 2%，其他包括台驊投控、四維航、裕民、榮運等均遭到調節；雖然市場傳出航空貨運價格將再調漲，但航空雙雄走勢受壓抑，華航終場跌 2%，長榮航尾盤一度翻紅，終場仍收跌。