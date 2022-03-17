〈台股盤後〉電金傳全面反彈噴出 大漲507點一舉收復年線

美國聯準會 (Fed) 一如市場預期升息 1 碼，加上俄烏局勢有緩解跡象，激勵台股今 (17) 日隨國際股市反彈，電子、金融、傳產族群全面走揚，台積電 (2330-TW) 更大漲 2%，激勵終場上漲 507.39 點或 3%，收在 17448.22 點，站回萬七之上也成功收復年線，成交量 4008.74 億元。

電子權值股方面，權王台積電早盤開高走高，終場大漲 24 元，收在 582 元，收復 5 日、10 日均線，扮演大盤支撐要角，聯發科 (2454-TW) 宣布擬配發 73 元現金股利創新高，也獲資金湧入，大漲逾 6%，國巨、聯電、台達電、日月光投控、南亞科、鴻海 (2317-TW) 等漲幅也都超過 2%。

高價股同樣一甩前幾日頹勢，股王矽力 - KY 開盤即強鎖漲停價位，收復 3000 元整數關卡，股后信驊也出現比價效應，同樣大漲逾 8%，其他包含力旺、旭隼、AES-KY 等漲幅均超過 3%，緯穎也重返千金股行列，盤面上再現「九千金」。

隨著美國聯準會正式宣布升息 1 碼後，市場預期央行也將跟進宣布升息，將有利金融股表現，開發金今大漲逾 4%，中信金、富邦金漲幅也超過 2%，國泰金、玉山金、新光金、永豐金等表現也不俗。

從類股動向觀察，電子族群成交比重回升至近 5 成，達約 51.2%，航運類股則占約 25.73%，金融、化學生技各占約 4.1%、2.6%。

展望台股後市，法人指出，隨著美國聯準會確定升息，加上俄烏局勢漸露曙光，台股可望隨著利空淡化，短線維持偏多格局，市場也觀望今 (17) 日央行理監事會議是否會跟進美國聯準會進行升息。