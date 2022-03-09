〈俄烏衝突〉惠譽一口氣連降六級 俄羅斯主權債違約近在眼前

西方制裁一波又一波，使俄羅斯金融市場陷入動盪，惠譽 (Fitch Ratings) 周二 (8 日) 一口氣將俄羅斯主權債信用評等調降六個等級至「C」，只差一級就要被打入違約。

惠譽表示，自六天前調降俄羅斯債信評等以來，強而有力的國際制裁已使俄羅斯面臨孤立處境，並削弱該國償還政府債務的意願。

惠譽透過聲明說：「制裁措施進一步強化，加上可能限制能源交易的提案，增加俄羅斯做出政策反應的可能性，包含選擇性不履行主權債的支付義務。」

隨著西方制裁打擊俄國償債能力的擔憂加劇，過去兩周以來，俄羅斯主權債信評等多次遭到機構下調，穆迪 (Moody’s Investors Service) 稍早將俄羅斯債信評等調降至「Ca」級，標普 (S&P Ratings) 也將評等調降至「CCC-」。

惠譽的「C」級等同於穆迪的「Ca」級，距離債務違約僅差一個等級，標普的「CCC-」則較債務違約高出三個等級。

Tellimer 主權債和固定收益研究主管 Stuart Culverhouse 周一發布報告稱，俄羅斯主權歐元債券的違約似乎無法避免，且將持續一段時間，復甦前景慘澹。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 新興市場主權債信用策略全球主管 Simon Waever 此前預測，俄羅斯債務違約最快可能在 4 月 15 日發生，因為 2023 年和 2043 年的俄羅斯政府美元債 30 天寬限期將在這天結束。