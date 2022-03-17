美司法部提案反對聯合健康收購案 聯邦法官定8/1開始庭審

在聽取美國司法部阻止聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 以 80 億美元收購 Change Healthcare (CHNG-US) 的交易後，美國聯邦法官周四 (17 日) 表示，將於 8 月 1 日開始庭審。

司法部在 2 月提起訴訟，要求法官停止該交易，指稱這將使美國最大的健康保險公司能夠取得其競爭對手的數據，最終推高醫療成本。

由前總統川普提名的法官尼科爾斯 (Carl Nichols) 表示，審判將持續 12 天，司法部有 7 天，聯合健康則分配 5 天。

涉及收購案的業者要求在 6 月 20 日左右開始審判，而司法部則建議在 8 月 24 日開始。

在回覆政府的投訴時，UnitedHealth 和 Change 表示，政府對該交易的擔憂其實是沒有實際意義的，因為它們將出售 Change 旗下理賠業務，並稱其為「提高付款準確性，減少申訴，並可省下醫療和行政方面成本」的一種方式。

兩家公司表示，它們將就被指稱合併會造成其他損害的說法與政府進行抗辯。美國政府曾表示，UnitedHealth 可能會濫用 Change 網絡中的數據並囤積創新，以便在向大型企業銷售健康保險時更具競爭力。

UnitedHealth 於 2021 年 1 月宣布全現金交易收購 Change，指這將有助於簡化行政和支付流程。

美國司法部在訴狀中表示，UnitedHealth 和 Change Healthcare 提供競爭性軟體來處理醫療保健索賠，並共同為該國前 40 大健康保險公司中的 38 家提供服務。它說，兩者合併將擁有至少 75% 的市占率。