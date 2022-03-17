保瑞聯邦與香港澳美製藥 簽訂帕金森氏症藥大中華經銷合約

保瑞 (6472-TW) 子公司保瑞聯邦今 (17) 日宣布，與香港澳美製藥簽訂帕金森氏症藥瑞多寧的中國、香港、澳門大中華區經銷合約，保瑞看準中國將有近 500 萬名患者，有望添營運成長動能。

保瑞為美國大廠 Amneal 代工帕金森氏症長效型療效膠囊瑞多寧，該藥品去年底取得台灣健保用藥給付資格，據臨床資料顯示，該藥品可改善同成份用藥的副作用。

澳美在大中華市場擁有完整通路，共服務 1.8 萬間醫院、逾 30 萬家診所藥局，保瑞看好，台灣每年有超過 4 萬人為重度帕金森氏症患，加上拓展大中華市場布局，有望帶動整體營運成長。

據研調機構 GII 預估，全球帕金森氏症治療市場規模，將從 2020 年的 49 億美元 (約新台幣 1390 億元)，2027 年成長至 72 億美元 (約新台幣 2042 億元)，年複合成長率 5.8%；Market Data Forecasty 資料也提到，2019 年亞洲治療帕金森氏症藥物年產值 10.4 億美元，2023 年可望達到 14.4 億美元，年複合增長率 6.8%。

其中，光是中國帕金森氏症用藥市場，2019 年就高達新台幣 37.4 億元，且每年以 15% 速度快速成長，預估 2030 年中國帕金森氏症病患將從 362 萬人，攀升至 494 萬人，為全球最多帕金森氏症患者的國家。