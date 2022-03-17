〈緯軟展望〉大啖資訊委外需求訂單 今年營收增逾2成續創高

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2022年3月17號15點24分

緯創 (3231-TW) 旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 受惠資訊委外服務市場成長，董事長暨執行長蕭清志今 (17) 日表示，已打進 5 家一級企業，依照客戶外包訂單需求來看，至少要 2-3 年才能消化完，法人預期今年緯軟首季受惠委外需求，營收將再創高，全年也將年增逾 2 成，同寫新猷。

緯軟近年擴大搶進中國電商、社群、新能源企業供應商，今年營運將維持去年水準。蕭清志表示，緯軟以每年 IT 外包量達逾 5000 人的一級企業、並成前三大供應商為目標，目前已打進 5 家一級企業。

展望今年，緯軟預期，中國市場仍將延續高速增長模式，台灣也能保持雙位數成長，產業別來看，IT 高科技產業持續是主要動能，製造業則將成為第二成長引擎，在營運規模放大下，獲利可望正向發展。

緯軟去年營收 61.78 億元，年增 21.1%，創歷史新高，毛利率 23.31%，年減 2.44 個百分點，營益率 7.44%，年減 2.06 個百分點，全年純益達 4.56 億元，年減 2.2%，每股純益 6.91 元，均創歷年次高。

緯軟每股擬配發 4.6 元現金股利，以今日收盤價 86.4 元計算，殖利率 5.32%，公司也預計 5 月 26 日召開股東會，屆時將全面改選董事。