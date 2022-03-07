台耀、台新藥、心誠鎂組CDMO聯盟 搶攻千億元呼吸治療市場

台耀 (4746-TW) 與轉投資公司台新藥 (6838-TW)、心誠鎂組成聯盟，三方看準全球呼吸治療藥物需求強勁，將透過各自藥物開發優勢，為國際客戶提供 CDMO (委託開發與製造服務) 以及產品開發服務，搶攻千億元市場。

三方將透過心誠鎂的醫用霧化器、台耀在原料藥、ADC(抗體偶聯藥物)、針劑的藥物開發生產服務與市場拓展能力，以及台新藥 APNT 奈米技術平台組成聯盟，也是台灣生技製藥與高階醫材首次在國際呼吸藥物市場聯手合作。

心誠鎂指出，據統計，2020 年全球吸入性藥物市場達 250 億美元 (約新台幣 7061 億元)，加上近兩年全球受新冠疫情的影響，帶動肺部疾病治療藥物、呼吸藥物開發需求強勁。

心誠鎂董事長鄭傑升表示，吸入性藥械合一 CDMO 公司逐漸受到國際市場關注，價值也獲得肯定，例如國際菸草公司 Philip Morris(PM-US) 日前以 15 億美元收購英國吸入器製造商 Vectura，目前也有不少歐美知名藥廠主動洽詢評估公心誠鎂醫用霧化器。

心誠鎂強調，吸入性藥械合一 CDMO 公司，不僅供應客戶藥物醫療器材，同時也可提供藥物與劑型開發、量產及填充包裝等服務，藉由一站式服務來縮短產品開發時程。