〈台耀展望〉原料藥拓展歐美新客戶 明年市占率續攀升

原料藥廠台耀 (4746-TW) 除了針劑新廠進度邁大步，既有原料藥產品也有所斬獲，降膽固醇產品與抗癌用藥將新增美國、歐洲客戶，明年營收有望進一步提升，同時帶動市占率擴大。

台耀營運項目包括原料藥、針劑、ADC(抗體複合體)、CDMO(委託開發製造) 以及轉投資事業。其中，原料藥以降膽固醇、降磷酸鹽等高分子產品為銷售主力。

台耀表示，降膽固醇產品 Colevelamer HCl 為美國唯一供應所有學名藥廠，市占率達 97%，預計年底會再新增 2 家新客戶，另外也與歐洲多家客戶開發藥品中，預計明年可有營收貢獻。

其他原料藥發展方面，抗癌用藥 TMZ 穩定供應美國市場，歐洲客戶預計明年上市，拉貨力道強勁；維他命 D 衍生物部分，與日本客戶開發出 Alfacalcidol 預計明年上市，初估市占率可攀升至 70%；Calcifediol 今年與藥廠簽訂獨家供貨合約，預計 2024 年全球市占可達 4 成以上。

中國市場部分，台耀指出，持續因應當地一致性評價需求以及中美雙報政策拓展市場，其中，咳嗽症狀原料藥 BENZONATATE，客戶已取得美國藥證並放量出貨，同時進行中美雙報；高血磷用藥 Sevelamer Carbonate 與 Gadoterate Meglumine 客戶預計明年取證上市。

台耀 11 月營收 3.11 億元，月增 21%、年增 49.7%；前 11 月營收 28.21 億元，年增 2.87%。