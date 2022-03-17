鈺創睽違7年將首發現金股利 配息金額可望創新高

鈺創 (5351-TW) 去年受惠利基型記憶體需求大增，第一季就順利擺脫虧損，全年每股可望賺 3.8 元，創上市以來新高，隨著全年營運轉盈，鈺創今年可望為 2016 年以來，首度發放現金股利，每股配發金額也有機會再創新高。

鈺創去年受惠利基型 DRAM 需求暢旺，加上 USB 4 高速傳輸、2D/3D 機器視覺感測等產品接單滿載，產能供不應求，加上漲價效益發酵，帶動全年營運屢屢衝高。

在利基型 DRAM 市況轉佳下，鈺創第三季純益較上季大增 1.75 倍，每股賺 1.55 元，創逾 13 年單季新高；前三季稅後純益 6.2 億元，每股純益 2.31 元。法人預估，鈺創去年第四季營運可望持穩第三季，全年 EPS 估約 3.8 元。

鈺創也傳與子公司鈺群推出 E-Marker 晶片，已通過 USB-IF 認證，接單旺到年底，並獲國際大廠採用；子公司鈺立微電子也投入布局 AR/VR 領域，已打入多家 VR 穿戴式裝置供應鏈。

另一方面，隨著客戶庫存調整告段落，利基型 DRAM 價格本季已提前止跌，第二季價格可望反彈，隨著今年三星持續減少利基型 DRAM 產出，在市場供給未增加下，利基型 DRAM 市況看俏，鈺創董事長盧超群先前也預估，第二季市場可能再度缺貨。

