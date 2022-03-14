昱厚新冠新藥二期臨床收首位輕症病患 Q3公布初步數據

昱厚生技 (6709-TW) 今 (14) 日宣布，自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥 AD17002-SC 完成國內首位病患收案，正式啟動 2a 期人體臨床試驗，預計試驗將收 30 位輕症病患，預計第三季可望有初步試驗數據。

昱厚旗下新冠新藥 AD17002-SC 臨床試驗為隨機分組、安慰劑對照試驗，預計召收 30 位新冠肺炎輕症受試者，給予兩組固定劑量、不同頻率的 AD17002-SC 治療，試驗期間約 50 天，包括最多 2 週的治療期以及 5 週的治療後追蹤期，其評估指標包括安全性、耐受性及潛在療效等。

昱厚表示，台灣的檢疫與防疫措施執行相當嚴謹，卻也增加新冠確診病患的收案難度，尤其是輕症患者，如今克服難關順利收治病患。

昱厚指出，雖然目前已經有新冠口服藥上市，不過新冠變異株仍無法預測、突破性感染頻傳，在治療藥物與預防疫苗上仍有未被滿足的醫療需求，需要更多的治療藥物；AD17002-SC 具有增強呼吸道黏膜免疫的機轉，可以在病毒入侵上呼吸道黏膜時就被擋掉。

總經理徐悠深指出，AD17002-SC 具有三大優勢，包括鼻噴劑型使用便利與反應快速，可降低鼻腔內發炎、提高第一型干擾素等抗病毒的先天性免疫反應，以及在病毒感染前使用，也可能具有預防效果。