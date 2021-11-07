〈觀察〉中國原料藥明年報價蠢蠢欲動 台廠營運壓力再起

台灣上游原料藥多來自中國市場，近期中國原料藥廠擔憂年底將再面臨限電危機，正醞釀新一波漲價潮，擬向下游藥廠調漲明年新一輪價格，平均漲幅將達 4%，台下游藥品製造商明年營運備感壓力。

事實上，上 (10) 月初原料藥生產大國中國與印度，接連傳出電力供給危機，製藥廠產能收縮、產業出現供需不穩雜音，中國原料藥報價單周漲幅就高達 2-3 成。

儘管短期內中國限電危機暫時解除，不過中國原料藥廠擔心，年底政府恐再次祭出限電令，近期狂掃煤炭囤貨，加上煤炭等原料價格仍在高檔，整體成本墊高下，擬轉嫁至下游。

原料藥價格近兩年波動大，回顧到去年疫情爆發初期，全球原料藥供應秩序大亂，當時就先掀起漲價潮，經過一年價格恢復至往年水準，不料東南亞疫情再起、貨櫃航運排程不穩等，近期又有中國電力不足等不確定因素，原料藥供貨越來越緊張，價格更是蠢蠢欲動。

台灣藥品約三分之一原料藥來自中國，業者坦言，近期確實接到原料藥廠通知，若年底限電措施嚴謹、出現斷鏈危機，不排除調漲明年價格，預計漲幅約 3-4%，目前只能多拉貨、提高庫存量。

多數藥廠將庫存水位從 3 個月，提升到半年以上，部分特殊藥品甚至拉高至一年。以生達目前庫存水位來看，平均拉長近 6 個月，其中，成品約有 2 個月、原物料約 3-4 個月，初步可支應到明年第一季。

原料藥若再出現大幅波動，台灣藥廠明年壓力不小，尤其藥品要更改供應商並非容易，至少需要經過半年重新審查、取得認證，且費用幾十萬到百萬元不等，業者寧願接受上游成本轉嫁壓力，也不願承擔更多風險。