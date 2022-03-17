〈陸港盤後〉北京出手穩市場 港股再狂漲逾千點

中國 A 股、港股延續美國中概股漲勢，周四（16 日）開高走高，深成指與創業板指都大漲逾 2%，港股再狂漲逾千點，原因是北京出手「穩市場」，提振投資人信心。

滬指周四勁漲 1.4% 至 3,215.04 點，深成指勁揚 2.41% 至 12,289.97 點，創業板指驟漲 2.87% 至 2,710.73 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 1.2754 兆元，北向資金淨買入 53.65 億元，終結連續八天的淨賣出走勢。

地產、醫藥、家居、醫療保健、釀酒等類股上漲，煤炭、建材、旅遊、汽車、保險等族群均走高。

恆生指數收盤大漲 7.04%，收復 21,000 點大關，恆生科技指數勁揚 7.76%，融創中國 (01918-HK) 股價暴漲逾 59%，京東、百度 、美團 (03690-HK) 的漲幅也都超過 10%。

銀河證券首席經濟學家劉鋒表示，國務院副總理、金融委主任劉鶴針對中概股、機構投資人、宏觀經濟、房地產等問題表態，保持政策的連續性、穩定性、長期性，有效提振市場信心和投資人的預期。

中航證券首席經濟學家董忠雲說，政策積極回應進一步堅實「政策底」，有助於緩解市場對房地產、網路等領域的擔憂，特別是「保持資本市場平穩運行」、「凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調」等表述，更直接表明支持資本市場，A 股、港股、中概股都有望出現一波反彈。