〈陸港盤後〉國務院定調市場要平穩運行 A股、港股絕地大反攻

中國 A 股、港股周三（16 日）吹起反攻號角，午盤強勢拉升，滬指大漲逾 3%，恆生科技指數更飆漲逾 20%，創下史上單日最大漲幅，原因是國務院定調市場要平穩運行，一掃市場陰霾。

滬指周三收盤勁漲 3.48% 至 3,170.71 點，深成指勁揚 4.02% 至 12,000.96 點，創業板指大漲 5.2% 至 2,635.08 點。

兩市成交額合計人民幣 1.192 兆元，北向資金淨流出約 0.8 億元。

旅遊類股掀漲停潮，券商、航空、半導體、軟件、有色、電力、地產、保險、銀行、釀酒等族群均走強，電子身份、鋰礦、鋰電池、「東數西算」概念股表現活躍。

香港恆生指數收盤狂漲 9.08%，收復 20,000 點關口，創 2008 年 10 月以來最大單日漲幅，恆生科技指數暴漲 22.2%，寫下史上單日最大漲幅。

回港中概股大幅反彈，理想、京東 、美團 (03690-HK) 、小鵬股價的漲幅都超過 30%。

新華社報導，中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，由國務院副總理劉鶴主持這場會議。

金融委強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。金融委並表示，切實提振第 1 季經濟，「貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長」。

金融委說，有關部門要積極提出有利於市場的政策，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。

金融委召開專題會議後，中信證券聯席首席經濟學家明明說：「近期降準可能性比較大。」

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，此次金融委會議顯示北京當局高度重視第 1 季經濟，「穩增長」仍是政策重心，貨幣政策需要主動作為，預料貨幣政策有望適度發力，推動信貸適度擴張。

周茂華認為，後續國內政策將透過金融供需兩端發力，透過降準、降息及結構性工具，引導金融機構擴大對小微、民營企業，綠色經濟、製造業重點新興領域的支持力道，有效降低實體經濟融資成本，促進信貸合理增長。