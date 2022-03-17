劉鶴釋「三穩」信號 料將陸續提出政策

中國國務院副總理劉鶴周三（16 日）釋出「三穩」信號，專家認為，北京當局傳達保持經濟健康發展、維護資本市場穩定的強烈信號，後續政府可望陸續提出一系列「穩增長」、「穩市場」政策。

中國證券報報導，不少業內人士表示，國務院金融委專題會議以「兩個確立」、「兩個維護」的高度，提出「兩個保持」、「五個堅持」，明確表達保持經濟健康發展、維護資本市場穩定發展的態度，釋出強烈「穩預期」、「穩市場」的信號。

招聯金融首席研究員董希渺說，專題會議傳達「三穩」信號，即穩定宏觀經濟、穩定金融市場、穩定資本市場的明確信號，有助於穩定市場預期，提振市場信心，保持經濟、金融大局穩定。

英大證券研究所所長鄭後成表示，專題會議指出，切實提振第 1 季經濟，在短期經濟運行面臨新下行壓力的情況下，這預示後續政策「穩增長」力道不會弱。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，專題會議要求貨幣政策「主動應對」，特別強調「第 1 季」這個時間窗口，可能意味後續有降息、降準等行動。唐建偉說，專題會議強調新增貸款要保持適度增長，這顯示擴大信貸投放仍是當前主要任務。

紅塔證券首席經濟學家李奇霖則表示，針對 1-2 月信貸數據結構偏弱等現象，金融委再次強調貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，此後央行也重申此一觀點，這意味後續貨幣政策會積極發力。