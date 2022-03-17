劉鶴釋維穩信號 機構火線把脈 投資人吃下「定心丸」

中國國務院金融委周三（16 日）釋出「維穩」信號，激勵 A 股、港股、美國中概股飆漲，專家認為，金融委表態有效提振市場信心，投資人吃下「定心丸」，有望帶動 A 股逐漸實現價值回歸。

滬指周四早盤大漲 1.4%，恆生指數勁揚 6.69%，收復 21,000 點大關，恆生科技指數暴漲 10.88%。

中國基金報報導，銀河證券首席經濟學家劉鋒表示，國務院副總理、金融委主任劉鶴針對中概股、機構投資人、宏觀經濟、房地產等問題表態，保持政策的連續性、穩定性、長期性，有效提振市場信心和投資人的預期。

例如，金融委說：「金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。」

中航證券首席經濟學家董忠雲說，政策積極回應進一步堅實「政策底」，有助於緩解市場對房地產、網路等領域的擔憂，特別是「保持資本市場平穩運行」、「凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調」等表述，更直接表明支持資本市場，A 股、港股、中概股都有望出現一波反彈。

董忠雲表示，近來中概股、港股大跌，原因來自多方面，例如美國聯準會（Fed）將加速收緊流動性、國際地緣政治、中概股下市風險、香港疫情。

董忠雲說：「本次金融委會議針對中概股、港股以及平台經濟均給出了積極信號，市場表現十分積極，港股恆生科技指數收盤大漲 22.2%，預計中概股也將出現一輪反彈。」

紅塔證券首席經濟學家李奇霖則認為，金融委宣示「穩增長」基調不變，後續貨幣和財政政策會持續發力，且 1-2 月經濟數據驗證國內政策能有效帶動經濟修復，國內基本面持續好轉，能增強資本市場底氣。