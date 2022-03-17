〈日本福島大地震〉SONY三座工廠停工 SUMCO晶圓工廠維持運作

日本東北周三 (16 日) 晚間發生規模 7.4 強震，索尼集團 (Sony) 表示，為確認安全及設備狀況，有三處工廠停工，矽晶圓大廠 SUMCO 則說，山形縣米澤工廠未傳出災情，目前仍在運作中。

日本東北周三晚間 11:36 發生規模 7.4 強震，震央在福島縣外海，震源深度 57 公里。宮城縣和福島縣等地都觀測到震度 6 強的劇烈搖晃。日本氣象廳於地震發生後，針對宮城、福島兩縣發布海嘯警報，不過已於 17 日清晨 5 點解除。

根據《日本放送協會》(NHK) 報導，截至當地時間 17 日 15:00 共有 3 人死亡、至少 209 人受傷。各行各業受到影響，目前在電子業方面除了索尼、SUMCO 之外，還有瑞薩、鎧俠和村田。

索尼集團公關負責人表示，為確認安全及設備狀況，位在宮城縣多賀城市的儲存媒體工廠、和白石市的半導體雷射工廠，以及山形縣鶴岡市的影像感測器工廠已暫時停止運作；而截至目前三座工廠都無人員傷亡。

另外 SUMCO 公關負責人表示，該公司生產矽晶圓的山形縣米澤工廠，目前尚無發生必須對外公布的災情，米澤工廠仍運作中。

此外，瑞薩表示，目前茨城縣的那珂工廠和群馬縣的高崎工廠，生產作業暫停，重啟生產時間將依設備等狀況決定。位在山形縣的米澤工廠也在 16 日晚間地震發生後停工，不過在 17 日上午 8 點已有一部分測試製程復工。瑞薩目前還在確認整體供應鏈的影響狀況。

記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 位在岩手縣的北上工廠，因生產設備偵測到搖晃，有部分生產線停止。員工和建築物都沒有災情傳出，生產活動仍持續進行。

MLCC 大廠村田製作所表示，位在日本東北的四座工廠正停止運作。其中宮城縣登米市工廠有火舌竄出，但火勢已於 17 日深夜 2 點左右撲滅，無人員受傷，目前正在調查起火原因和設備損害狀況；該工廠有 500 名員工，生產智慧型手機和汽車使用的晶片電感器 (Chip Inductor)。

村田另外在仙台市、福島縣郡山市、以及福島縣本宮市的三座工廠也因為地震搖晃的緣故，目前為了確認設備而暫停運作。