〈日本福島大地震〉規模7.4強震 鎧俠、村田生產受影響

日本東北周三 (16 日) 當地晚間 11:36 發生規模 7.4 的強震，宮城縣和福島縣等地都觀測到震度 6 強的劇烈搖晃，日本政府表示有 4 人死亡、至少 97 人受傷，各行各業受到影響，包含記憶體大廠鎧俠以及 MLCC 大廠村田。

據《日本經濟新聞》周四 (17 日) 報導，16 日晚間 7.4 強震震央在福島縣外海，震源深度僅 57 公里。東北電力公司等發電廠受此次地震影響，目前仍有發電機組停止運作。另外，ENEOS 仙台煉油廠也同樣停止運作，生產活動受到影響。

電子產業方面，記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 位在岩手縣的北上工廠，因生產設備偵測到搖晃，有部分生產線停止。員工和建築物都沒有災情傳出，生產活動仍持續。

MLCC 大廠村田製作所方面，該公司位在日本東北的四座工廠正停止運作。其中宮城縣登米市工廠有火舌竄出，但火勢已於 17 日深夜 2 點左右撲滅，無人員受傷，目前正在調查起火原因和設備損害狀況。該工廠有生產智慧型手機和汽車使用的晶片電感器 (Chip Inductor)。另外位在仙台市、福島縣郡山市、以及福島縣本宮市的三座工廠也因為地震搖晃關係，目前正停止運作進行設備確認當中。

福島第 2 核電廠的 1 號機和 3 號機的舊燃料棒儲存池，一度發生泵浦停止，但目前已恢復正常。燃料棒的冷卻沒有問題發生，經過目視確認也沒有發現異狀。

東北電力公司的原町火力發電廠 1 號機、以及新仙台火力發電廠 3 號系列的 1 號機停止運作，目前正在調查損害狀況；另外新仙台火力發電廠 3 號系列的 2 號機，已於日本時間 17 日上午 7:35 重啟運作。女川核電廠的輻射劑量監測值、以及外部電源在目前沒有發現問題。

根據東北電力說法，截至日本時間 17 日上午 9:30，宮城、福島兩縣尚有 2.51 萬戶停電當中。另根據東京電力說法，包含東京在內的 9 個都縣，一度因為多座火力發電廠緊急停止而造成約 210 萬戶停電，不過在日本時間 17 日深夜 2:52 分為止，幾乎全部恢復供電。