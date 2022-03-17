〈日本福島大地震〉MCU大廠瑞薩電子 那珂、高崎兩工廠停工當中

日本東北周三 (16 日) 晚間發生規模 7.4 的強震，車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas) 的三座工廠，在地震發生後一度停電，目前已恢復供電。其中米沢工場的部分生產線已復工，而那珂、高崎兩工廠仍停工當中，復工日期未定。

日本東北周三 (16 日) 當地晚間 11:36 發生規模 7.4 的強震，震央在福島縣外海，震源深度僅 57 公里。宮城縣和福島縣等地都觀測到震度 6 強的劇烈搖晃。

根據《日本放送協會》(NHK) 報導，截至 17 日中午共有 3 人死亡、至少 194 人受傷。

各行各業受到影響，電子業方面目前有 MCU 大廠瑞薩、記憶體大廠鎧俠以及 MLCC 大廠村田。

瑞薩表示，目前茨城縣的那珂工廠和群馬縣的高崎工廠，生產作業暫停，重啟生產時間將依設備等的狀況決定。位在山形縣的米澤工廠也在 16 日晚間地震發生停工，不過在 17 日上午 8 點已有一部分的測試製程復工。瑞薩目前還在確認整體供應鏈的影響狀況。

記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 位在岩手縣的北上工廠，因生產設備偵測到搖晃，有部分生產線停止。員工和建築物都沒有災情傳出，生產活動仍持續進行。

MLCC 大廠村田製作所表示，位在日本東北的四座工廠正停止運作。其中宮城縣登米市工廠有火舌竄出，但火勢已於 17 日深夜 2 點左右撲滅，無人員受傷，目前正在調查起火原因和設備損害狀況；該工廠有 500 名員工，生產智慧型手機和汽車使用的晶片電感器 (Chip Inductor)。

村田另外在仙台市、福島縣郡山市、以及福島縣本宮市的三座工廠也因為地震搖晃的緣故，目前為了確認設備而暫停運作。