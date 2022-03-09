〈俄烏衝突〉分析師：若油價升入「未知領域」 全球經濟衰退不遠了

分析師警告，美國對俄羅斯石油的禁令可能會加劇已經居高不下的石油和食品價格；如果封殺進一步升級，就可能會引發衰退。

Lipow Oil Associates 總裁利波 (Andy Lipow) 表示，如果俄羅斯以拒絕供應歐洲石油作為報復手段，油價「輕輕鬆鬆」就會每桶再上漲 20 至 30 美元。莫斯科本周曾威脅，如果西方國家封殺其能源出口，將切斷歐洲的天然氣供應。

在美國總統拜登周二 (8 日) 宣布禁止進口俄羅斯石化產品後，美國原油交易價格超過每桶 128 美元，而布蘭特原油價格站上 130 美元，但隨後回吐漲幅。英國和歐盟也表示將逐步減用俄羅斯的石化燃料。油價最近幾周大幅飆升，創下 2008 年以來的最高水準。

利波指出，「我最擔心的是，這些價格漲得這麼快，很可能導致歐洲和拉丁美洲出現衰退，進而波及美國，最終影響中國向世界其他地區銷售消費品的能力。」

根據高盛的統計，2021 年俄羅斯供應全球 11% 的石油消費量、17% 的全球天然氣消費量以及高達 40% 的西歐天然氣消費量。

Capital Economics 首席大宗商品經濟學家貝恩 (Caroline Bain) 寫道，在最壞的情況下，所有主要消費國全面禁止俄羅斯能源進口將「嚴重降低並擾亂能源供應」，使價格進一步登入「未知領域」。

她在周一 (7 日) 的報告中寫道，「發達經濟體今年的通膨率將在 5% 左右，而在入侵前我們的預測為 2.4%。歐洲家庭購買力和電力配給下降將推動歐元區陷入衰退。」

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 表示，理論上，原油可以經由重新調度以緩解西方供應緊張的局面，但事實上可能行不通。

他在周日 (6 日) 的報告中寫道：「如果西方國家減少購買俄羅斯石油，中國和印度原則上可以購買更多的俄羅斯石油，相對地減少向沙國和其他國家購油，然後這些石油可以流向西方。」

他補充指出，「但這種『重新布置桌面』的方式並不完美，不僅因為運輸成本增加和其他技術摩擦，還因為中國和印度可能不願意在俄羅斯遭千夫所指之際進口俄國石油並支付高額成本。」

反映這些擔憂的現實是油價已經上漲超過每桶 20 美元，高盛認為有再進一步上漲的空間。哈祖斯表示，高盛估計，油價「持續震盪 20 美元」將使歐元區的實質 GDP 下降 0.6%，並打擊消費者的生活成本。

Kpler 首席石油分析師史密斯 (Matt Smith) 周三 (9 日) 表示，「自我制裁」將加劇能源市場的壓力。

他說，「在宣布制裁之前，很多美國公司已經對購買俄羅斯原油產品的想法猶豫不決。」以殼牌為例，殼牌因為以折扣價購買俄羅斯石油而受到「全面的抨擊」。它後來道歉並表示將停止購買俄羅斯石油和天然氣。

史密斯說，「我認為自我制裁真的開始了。許多採購實際上已被叫停。」「無論如何，沒錯，自我制裁的影響與制裁本身影響一樣大。」