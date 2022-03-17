美國升息循環起跑 台股Q2聚焦三族群

美國聯準會宣布升息一碼，台美股市聯袂大漲回應，投信表示第 2 季台股在升息不確定性因素消除後，短期利空出盡，由於下次升息時間點落在年中，此期間台股有機會上攻，投資人可將焦點放在 3 類題材股，包括創新科技推動獲利的族群、具備缺貨、漲價題材電子股及低基期高股息股。

施羅德投信分析，目前推升利率政策主因是通膨壓力，而未來隨著全球逐步解封等因素；結構性通膨帶來的升息壓力逐步消退，可望迎接經濟持續復甦以及企業獲利成長，而帶來的正向政策性調整。

施羅德投信指出，隨著市場回歸常軌，升息循環帶來的投資機會，震盪整理剛好提供投資人切入市場的買點。施羅德投信建議投資人可以聚焦的兩大資產類別，股票不妨選擇永續多主題股票型基金、債券則可聚焦高收益債基金。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，第二季後獲利年增率將下滑，甚至轉負，主要是去年獲利墊高基期，如航運族群獲利創新高、科技股如 IC 設計轉嫁晶圓代工廠漲價等等，但整體而言台股企業獲利仍在上調，基本面仍佳。

至於聯準會升息一碼，市場推測今年可能升息 7 碼，股價大多已經反映並且大舉反彈。鄭行甫認為，升息後不確定性因素反而消除，短期利空出盡，下次升息時間點落在年中，此期間台股有機會上攻，現階段為不錯的進場時機。

產業選股方面，電子族群看好受到全球對半導體需求帶動，高階晶圓代工、ABF 載板、記憶體、IP 矽智財等供應鏈持續受惠，掌握缺貨及漲價利基；亦看好高速運算、車用電子、雲端伺服器長線題材發酵，短線上可留意 Mini LED。

其中 ABF 載板供不應求狀態可望延續到 2023 年，主要終端需求含括高速運算、伺服器、5G 基地台、AI、物聯網、自駕車等。台灣具備完整產業鏈，將於本次產業循環中顯著受惠。

此外，低基期高息股族群也是全球進入升息循環時，其中電子股可留意電子通路、封裝測試；而獲利良好金融股在長線升息循環趨勢下，可望享有利差優勢。

但鄭行甫也提醒，台股短線仍有外資賣壓風險，過去三個月賣超規模已超過去年全年，大型權值股帶來股價壓力，中小型股相對有表現機會，尤其是具備漲價、缺貨優勢或者受惠於新應用產品推出的產業與個股。