茂順去年獲利改寫新高EPS 6.49元 擬發5元股息

密封元件廠茂順 (9942-TW) 受惠產品漲價及擴產效益，2021 年營收、獲利同創新高，全年稅後純益 5.4 億元，年增 39.91%，每股純益為 6.49 元，董事會決議，擬配發每股 5 元現金股利，為 2014 年來最高股利配發，依今 (17) 日茂順等收盤價 89.2 元計算，現金殖利率 5.6%。

茂順 2021 年第四季營收 10.43 億元，創新高，毛利率 32.87%，季減 2.99 個百分點，年減 1.96 個百分點，稅後純益 1.09 億元，季減 26.23%，年減 2.96%，單季每股純益為 1.31 元。

茂順 2021 年營收 38.6 億元，創新高，毛利率 35.4%，年增 2.43 個百分點，全年稅後純益 5.4 億元，年增 39.91%，每股純益為 6.49 元。

茂順陸續在兩岸新增 20% 產能供應客戶，新開產能開出就被客戶搶光；茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。在去年營收以 38.6 億元創新高之後，預估 2022 年營收還會再有 5-10% 成長。

同時，茂順今年前 2 月營收 5.78 億元，年增 7.5%，預估首季營收將超越去年同期等 8.71 億元，且在有利等匯率之下，也推升獲利向上攀升。而預估首季營收將是全年谷底。