〈台幣〉股匯強彈 升逾1角挑戰收復28.5元關卡

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息 1 碼，不確定因素消除，帶動市場信心回籠，台北股匯今 (17) 日展開強勢反彈，台股早盤大漲逾 400 點，成功站上年線，新台幣兌美元早盤也勁揚逾 1 角，挑戰收復 28.5 元整數關卡。

台北匯市近來遭遇外資大舉匯出，新台幣匯率貶不停，昨天以 28.625 元作收，下探逾 1 年 3 個月低點。今天匯價擺脫頹勢，一舉衝破 28.6 元關卡，最高來到 28.508 元，升值 1.17 角，拋匯力道相當踴躍。

美股費半指數周三大漲 5%，激勵台股今天走強，台積電、聯發科補漲力道強勁，股王矽力 - KY 更直接亮燈漲停，金融、傳產普遍走揚，帶動加權指數盤中大漲逾 460 點，一度站上 17400 點關卡，收復短均及年線。

觀察主要亞幣今天走勢，新台幣早盤勁揚 0.41%，在亞幣中表現最為強勢，韓元升值 0.15%，新加坡幣升 0.1%，人民幣升 0.07%，日圓則貶值 0.03%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，暌違 3 年多來首次升息，並暗示今年剩餘 6 次利率會議都會升息，此外，美國今年 GDP 成長率估值降至 2.8%，而通膨預測從先前的 2.7% 大幅上修至 4.1%。