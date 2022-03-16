〈台幣〉爆量連4貶收28.625元 續探逾1年3個月低點

台北股匯今 (16) 日呈現上沖下洗走勢，新台幣匯率在亞幣中表現偏弱，盤中一度貶至 28.678 元，貶值 6.6 分，隨著台股止跌回穩，匯價貶幅也逐步收斂，終場小貶 1.3 分，收在 28.625 元，為連 4 貶，仍改寫逾 1 年 3 個月的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交金額 24.065 億美元。

新台幣兌美元匯率今天早盤展開反彈，一度升回 28.5 字頭，但隨即轉貶，午盤前最低來到 28.678 元，為去年 3 月下旬以來最低點。台北匯市下午盤又湧現強勁的拋匯力道，帶動新台幣升至 28.578 元，買盤雙方上演拉鋸戰，終場貶 1.3 分，收在 28.625 元，台北外匯市場成交值達 16.86 億美元，元太外匯市場成交值 7.205 億美元。

台股今天走勢震盪，航運股湧現賣壓，拖累指數翻黑，一度跌至 16808 點，高低震盪達 277 點，隨著電子股持穩，金融強力撐盤，指數終場小漲 14 點，收在 16940 點。外資持續賣超 150 億元，已連 4 賣，累計 4 個交易日從台股提款 1059 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.16%，韓元強彈 0.57%，人民幣也勁揚 0.5%，新加坡幣升值 0.26%，歐元則貶值 0.44%，日圓貶 0.33%，新台幣小貶 0.05%。

美國聯準會於 15、16 日召開利率決策會議，結果將在台灣時間 17 日凌晨 2 點出爐，市場對於升息 1 碼已有共識，接下來的升息步調才是投資人關注焦點，預料今年將升息 5、6 碼，2023 年可能再升息 3 至 4 次，以因應高漲的通膨。台灣央行理監事會議也於 17 日登場。