〈美股熱門股〉柯爾百貨傳兩家公司競購 盤中股價大漲近15%

據多家媒體報導，柯爾百貨（Kohl"s）傳出受加拿大連鎖百貨公司 Hudson"s Bay 與私募股權公司 Sycamore 競購，周三（16 日）盤中股價大漲近 15%，這也意味著投資人認為收購是該公司的最佳選擇。

據華爾街日報（WSJ）援引知情人士消息報導，Sycamore 與 Hudson "s Bay 計劃以每股 60 美元左右的價格收購柯爾百貨。競購消息激勵柯爾百貨 (KSS-US) 盤中股價大漲 14.83%，每股暫報 61.80 美元。

柯爾百貨發言人透過電子郵件聲明表示，正如先前媒體報導，董事會正與潛在的收購者積極並持續接觸，並且將選擇最優收購邀約方，讓股東價值最大化。截稿前 Hudson "s Bay 並未立即置評，而 Sycamore 則拒絕置評。

柯爾百貨一直面臨維權投資人頻頻施壓，要求其考慮出售公司或拆分電子商務部門，先前該公司在 3 月初的投資人大會上雖給出亮眼的展望，但與華爾街分析師先前的預測並無太大不同。此外，投資人對柯爾百貨最為一家獨立公司的未來並不感興趣，更希望能有其他公司收購。

據報導，今年 1 月初由維權投資人、避險基金 Starboard Value 投資的一家公司 Acacia Research 曾提出以每股 64 美元，總交易金額達 90 億美元的價格想收購柯爾百貨，但卻被價格太低為由拒絕。

此後在維權投資人不斷施壓下，柯爾百貨開始與高盛或其他金融顧問公司合作，考慮主動出價，並與潛在買家主動進行接觸。