〈財報〉柯爾百貨銷售未達標 預測今年業績超越預期

柯爾公司 (Kohl"s Corp)(KSS-US) 周二 (1 日) 公布第 4 財季銷售額低於分析師預期，因為持續的供應鏈障礙擾亂了假期銷售並減少了庫存。

即使存在供應鏈利空和其他來自通膨和勞動力成本的壓力揮之不去，但 CEO Michelle Gass 表示，柯爾提前 2 年實現了 8.6% 的營業獲利率。

柯爾第 4 季的表現與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利：調整後 2.20 美元，預期 2.12 美元

●營收：62.2 億美元，預期為 65.4 億美元

截至 1 月 29 日當季，科爾淨利降至 2.99 億美元，合每股 2.20 美元；去年同期為 3.43 億美元，或每股 2.20 美元。根據 Refinitiv 的數據，獲利超過分析師預期的每股 2.12 美元。

淨銷售額從一年前的 58.8 億美元增加到 62.2 億美元，略低於 65.4 億美元的估計。

隨著美國人走出家門上街購物，在百貨公司的服裝和香水上花費更多，柯爾預計今年銷售額和獲利將高於市場預期。

柯爾股價在周二盤前上漲逾 4%，暫報 57.6 美元。

該公司加快了出貨速度，並優先考慮與促銷活動相關商品，以避開影響整體產業的供應鏈混亂。

它還試圖藉由在其門市開設絲芙蘭 (Sephora) 專賣店並導入一系列消費者喜愛的品牌，例如 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger，以在疫情後爆發的零售需求中乘勝追擊。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，柯爾表示，預計 2022 財年淨銷售額將成長 2% 至 3%，而分析師平均預期為成長 2.2%。

該公司表示，預計不包括項目的每股獲利在 7.00 美元至 7.50 美元之間，而分析師的預期為每股 6.55 美元。