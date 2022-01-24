連續接獲收購要約 柯爾百貨股價盤前暴漲

財經網站《CNBC》報導，Kohl"s (KSS-US) 股價 24 日在盤前交易飆升超過 26%，因為這家連鎖百貨公司正在接受至少 2 份收購要約。

報導引述知情人士透露，私募股權公司 Sycamore 願意以每股至少 65 美元的價格收購 Kohl"s，這個價格較 21 日收盤價 46.84 美元溢價 39%。

知情人士透露，Sycamore 提出報價，是因為 2 天前激進投資公司 Starboard Value 支持的 Acacia Research 提出以每股 64 美元收購 Kohl"s。

這些消息人士表示，Acacia 和 Starboard 可能會與 Oak Street Real Estate Capital 合作，試圖完成收購後再出售 Kohl"s 的房地產以籌集更多資金。然而，Kohl"s 向來反對這種類型的售後回租交易。

最近幾週，Kohl"s 還面臨來自激進投資者 Macellum Advisors 和 Engine Capital 的壓力，要求其改善業務並提高股價。

Kohl"s 回應表示其策略正在奏效，像是第 3 財季銷售額和獲利能力增長，同時推出一些新策略，比如絲芙蘭 (Sephora) 在其店內開設店中店。

去年 4 月，這家百貨連鎖店與包括 Macellum 在內的一群活動人士達成協議，接受該集團的兩名被提名人以獨立董事身份加入董事會。

瑞士信貸分析師 Michael Binetti 表示，根據其零售業務的估值，預計 Kohl"s 的每股價值可能在 70 美元至 80 美元之間。

他在給客戶的報告中說：「我們的確認為，kohl"s 若採用稍微更激進的房地產策略來提高如今的股東回報，是會有一些好處的。」

截至 21 日收盤，Kohl"s 的市值為 65 億美元。