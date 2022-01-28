分析師：基於3個理由 亞馬遜應該耗資收購柯爾百貨

陷入困境的柯爾 (Kohl"s)(KSS-US) 是華爾街當前最熱門的標的之一。Guggenheim 零售分析師 Robert Drbul 在周五 (28 日) 的最新研究報告中表示，亞馬遜 (AMZN-US) 可能有興趣收購柯爾。

他指出，「理由包括：1. 顧客、2. 類別和 3. 地點。」「就顧客而言，根據 Numerator 的數據，如今柯爾的購物者中約有 62% 也是 Prime 會員，因此對亞馬遜的 Prime 更有利。Numerator 數據也顯示，在柯爾的購物者在 2021 年在沃爾瑪和 Target (TGT-US) 不含雜物花費約 1000 億美元，其中在亞馬遜下單一天內又在柯爾支出 220 億美元，說明有大量的按址線下銷售。柯爾的客戶年齡層普遍較高，63% 的購物者大於 45 歲，這個數字遠高於如今的亞馬遜。從品項角度來看，亞馬遜仍在專注於建立其服裝業務，目前約占其支出的 10%，但這卻是柯爾的重點業務。」

這位分析師認為亞馬遜不會急著出價。他重申對柯爾股票的買入評級，並提出 75 美元的目標價。

若要說亞馬遜對柯爾有任何興趣都不會讓心感到牽強。

柯爾與亞馬遜於 2017 年簽署了一項合作夥伴關係，代為處理亞馬遜退貨事宜，以提高商店客流量。此後，這項合作擴大到柯爾所有 1150 多家分店。與此同時，媒體報導，亞馬遜熱衷於開設高科技服裝店。

知情人士透露，柯爾上周收到來自 Starboard Value 的 90 億美元的非公開收購要約。據報導，零售投資巨頭 Sycamore Partners 也提出了報價。

柯爾在 1 月 24 日的新聞稿中說，「柯爾確認已收到表示有興趣收購本公司的信件。董事會將決定其認為符合公司及其股東最佳利益的行動方案。股東在這個時候無需採取任何行動。」

柯爾股價今年以來已上漲 21% 至 60 美元，市值達到 83 億美元。