太景-KY抗流感新藥二期試驗 最快Q2公布數據

太景 - KY(4157-TW) 抗流感病毒新藥 TG-1000，中國二期臨床試驗已完成收案，有機會最快第二季解盲，若數據結果正向，有望同步啟動授權、拓展海外市場，並與授權夥伴啟動三期試驗。

展望今年營運計畫，董事長暨執行長黃國龍表示，TG-1000 二期臨床正在進行數據整理，尚待鎖庫、解盲及統計分析；至於 TG-1000 的海外市場開發、授權，估計二期臨床完成後會較為明朗。

太景抗流感病毒新藥中國二期臨床試驗，在中國 30 個臨床試驗中心共招收 202 名患者，並在 2 月初完成收案，預計整理數據時間需要 3 個月以上，最快第二季公布數據結果。

廣效型抗生素研發計畫方面，太景今年將申請臨床試驗許可 (IND) 前的優良實驗室操作 (GLP) 試驗，目前已將化合物送至美國進行臨床菌株藥物活性測試，試驗結果顯示，全新抗生素對革蘭氏陽性菌及陰性菌皆有抑制效果。

至於近期取得健保價的太捷信靜脈輸液，本月開始鋪貨至各大醫院藥局通路，且與北醫、新光、高榮、萬芳、雙和等 5 家醫院完成進藥程序，太景預期，明年銷量有望進一步提升、營收貢獻放大。

太景受惠取得中國浙江醫藥的簽約金及里程碑款，帶動去年營運轉盈，全年毛利率 99.02%，年增 16.25 個百分點；稅後純益 7.76 億元，每股純益 1.08 元。