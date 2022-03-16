〈深圳東莞封城〉廣華-KY東莞子公司維持基本生產 正常供貨

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (16) 日公告，子公司東莞廣澤因配合當地政府防疫措施規定，今日起至 21 日實行封閉式管理，維持基本生產，並強調，目前仍持續生產及供貨，對公司財務或業務暫無重大影響。

東莞當地政府通知，轄區內所有非重點企業自今日起至 21 日一律停工停產，而重點企業實行封閉式管理，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，維持基本生產。

廣華說明，東莞廣澤是當地重點企業，因此採行嚴格落實各項防疫措施，並實行封閉式管理，維持基本生產。

廣華將配合當地政府核酸篩檢，持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全健康和公司運作，目前仍持續生產和供貨。

展望後市，廣華認為，第一季雖受近期地緣政治衝突、車用晶片短缺疑慮仍未消除影響，但各車廠復產進度正常，營收成長動能仍維持正向。

隨著中國政府持續推動新能源汽車購置稅補貼等刺激消費政策，品牌車廠也陸續推全新車款，預期中國汽車市場銷量有望保持穩定。

廣華是亞洲可提供最多樣式汽車內裝件表面加飾技術與多元加工工藝的供應商，具高度客製化設計能力，並運用不同材料、工法等，使產品可達到輕量化、環保、智能化，隨著訂單能見度和產能利用率提升，廣華看整體獲利可保持穩定的成長態勢。