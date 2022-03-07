漢達多發性硬化症新藥授權Cycle 授權金上看5600萬美元

漢達 (6620-TW) 今 (7) 日公告，旗下治療多發性硬化症 505(b)(2)新藥 TASCENSO ODT，與 Cycle Pharmaceuticals Ltd. 簽訂美國市場獨家授權經銷合約，漢達將可取得授權金最高 5600 萬美元(約新台幣 15.8 億元)、Cycle 則將負責美國市場的銷售。

依據雙方授權合約，Cycle 將支付漢達最高 5600 萬美元權利金，包括簽約金、產品開發里程金及產品銷售里程金等，此外，漢達開發的 Tascenso ODT 有 0.25mg 與 0.5mg 兩種劑量，Cycle 將先在美國銷售 0.25mg 劑量，漢達則將有高雙位數並依銷售毛利收取分潤。

法人預期，漢達今年有望先認列首筆簽約金，加上 Tascenso ODT 0.25mg 最快第三季啟動銷售，初估可先拿下 7-10% 市占率，營運將進入成果收割期。

Tascenso ODT 兩種劑量雖然藥品認證無問題，但尚有相關專利或市場專屬權等爭議，因此先取得美國 FDA 暫時許可，其中，0.5mg 被原廠諾華製藥 (Novartis) 提出專利訴訟，後續將視訴訟結果或是爭取迴避專利、和解，再進行產品上市準備；0.25mg 則沒有被原廠諾華製藥提起訴訟，因此優先開賣。

Tascenso ODT 是改良諾華製藥的暢銷藥品 Gilenya Capsules，漢達透過藥物製劑技術將藥品從膠囊劑型，改良成易吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口溶速崩劑型。

根據諾華製藥 2021 年報顯示，Gilenya 在全球市場銷售金額為 27.87 億美元，其中，美國市場 14.27 億美元，美國以外的市場 13.6 億美元。

Cycle 成立於 2012 年，專注在罕見代謝、免疫和神經遺傳疾病，此類患者通常需要終生使用藥物進行治療，不過頻繁使用治療會影響患者的生活品質，因此 Cycle 目標是為罕見疾病患者提供所需的藥物治療和服務，同時降低病患的生活不便。

Cycle 目前產品線已有 12 項藥品，其商業合作夥伴包含 Catalent、Medherant、ANI、ORPHELIA Pharma、Dr Reddy"s 及 Cipla 等國際知名藥廠。