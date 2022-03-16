〈量子國家隊〉鎖定三大領域 台科技廠扮要角

台灣量子國家隊正式成軍，行政院科技會報辦公室今 (16) 日攜手中研院、經濟部、科技部等，宣布目前共計有 17 個產學研團隊參與，分別鎖定通用量子電腦硬體技術、光量子技術、量子軟體技術與應用開發等三大領域，產業夥伴則有鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 與中華電 (2412-TW) 等科技大廠都共同參與。

台灣量子國家隊研發面向聚焦在量子元件、量子電腦、量子演算法、量子通訊等技術項目及跨項目整合發展，共有 17 個產學研團隊，其中包含 72 位跨領域與學研法人單位的專家學者、24 家產業公司共同參與。

跨部會合作上，中研院將設立量子研究基地，鎖定沙崙建置量子實驗大樓、核心設施，經濟部則由旗下工研院開發低溫控制電路製程與關鍵組件等，也期望透過產學研團隊開發量子科技軟硬體核心技術後，再順利界接到產業端。

三大領域中，通用量子電腦硬體技術共有 7 項計畫，包含超導量子電腦、參數放大器、量子電路材料、CMOS 等技術應用研究，協助開發的產業夥伴包含鴻海、台灣新思科技、聯發科、致茂 (2360-TW)、日月光投控 (3711-TW)、閎康 (3587-TW)、稜研科技、圓陵科技、易儀科技、台灣羅德史瓦茲、量源光電、南方科技等。

光量子技術、量子軟體技術與應用開發則各有 4 項、6 項計畫，除鴻海、量源光電外，包含中華電 (2412-TW)、聯亞 (3081-TW)、一元素 (6842-TW)、龍彩科技、極星光電、Optilab L.L.C、祥茂光電 (AOI) 也參與光量子技術開發，軟體技術與應用開發除鴻海外，金融研訓總院、台灣富士通、大江生醫 (8436-TW) 也都有參與。

量子科技已成為各國競逐的新領域，展望未來，隨著量子技術逐步成熟，可望以量子密碼學快速提升台灣資安防護的安全等級，同時應用在分析藥物開發、金融預測、交通運輸等生活重要事項，中長期除強化資安外，預期台灣也能掌握參數放大器、低溫電路等關鍵技術研發。