〈房產〉都會大型綠地周邊房價台北大安森林公園居冠 每坪170萬元

區段及綠地仍為房產的重要訴求，房仲業者統計，2021 年都會蛋黃區的萬坪森林公園首排房價，比 2020 年上漲了 1.1-11.3%，其中台北大安森林公園，以均價每坪 170.8 萬元稱霸。但房價漲最多的不是大安森林公園周邊，而是台中文心森林公園，以 11.3% 的漲幅勝大安森林公園的 10.6%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，都會蛋黃區的萬坪森林公園保值性突出，有數個原因：第一，蛋黃區地狹人稠、開發成熟，使大面積綠地彌足珍貴，奠定其地段價值；第二，萬坪森林公園樹林茂密，有助吸附空污、淨化空氣，提升居住品質鼓舞房價。

同時，公園首排社區比一般社區更具景觀、棟距、採光通風等優勢，為房價錦上添花；而都會蛋黃區的萬坪森林公園一帶豪宅林立，包括台北大安森林公園、台中文心森林公園、高雄凹子底公園周邊，都是當地極具代表性的豪宅聚落，群聚的幫襯效應，使得房價維續高人一等。

陳定中分析，由於各都蛋黃區的萬坪森林公園附近多為豪宅區段，因此近年豪宅買氣價量齊揚，對周遭房價頗具帶動效果，比如均價最貴的大安森林公園，因第一排的指標豪宅「信義聯勤」，去年一口氣湧現 12 筆交易，成交件數為歷年之最，加上該社區單價都在 220 萬元以上，因而大幅拉抬區段的平均房價。

台灣房屋富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，漲幅最大的台中七期的文心森林公園，不僅有新成屋豪宅「雙橡園 1617」助威，預售豪宅「惠宇大其心」也刷新區段的房價認知，該案目前最高交易單價達 67.95 萬，對周邊房價亦有推波助瀾之效；加上去年 4 月，中捷綠線正式通車，捷運設站的文心森林公園，也受建設兌現之惠，迎來一波慶祝行情，使文心森林公園的漲幅躍居冠軍。

單價最親民的桃園朝陽森林公園，則具有強勁後勢，陳定中指出，朝陽森林公園周邊，多為屋齡 30 年以上的中古社區，所以房價表現相對平實；不過該公園北側就是近年快速崛起的小檜溪重劃區，該重劃區現今的新案單價已可見 4 字頭，受重劃區新案高價激勵，朝陽森林公園一帶的房價可望跟進補漲，因此晚進場的消費者，撿便宜的機會將愈來愈小。



