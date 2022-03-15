高市囤房稅每年估增3億元稅收 全數作為青年租金補貼

國內房價近兩年狂漲，中央各部會紛紛祭出打炒房措施，六都也加入推動囤房稅行列，高雄市政府去年底已將「房屋稅徵收自治條例」修正草案送進議會審議，市長陳其邁今 (15) 日再宣布，預估增加的 3 億元稅收，將全部作為青年租金補貼財源，預計約有 2.6 萬戶受惠。

高雄市房屋稅徵收自治條例修正草案，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率 1.5% 調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有 3 戶以下，適用 2.4% 稅率，4 戶以上則是 3.6%。

高雄的囤房稅法案於今年 3 月 4 日經議會定期大會程序委員會同意上呈，若獲本會期審議通過，預計在 7 月 1 日施行，稅額會反映在明年 5 月房屋稅單。高市府預估影響 5.4 萬人、7.1 萬戶房屋，不過，93.4% 民眾自住的房屋都不會受囤房稅影響。

陳其邁表示，高雄實行囤房稅將帶來約 3 億元稅收，預計全數作為青年租金補貼財源，因此，市府擴大放寬申請租金補貼的資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的 2.5 倍提高到 3 倍 (40023 元)，且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實即可申請，預估補貼戶數由現行 1.6 萬多戶，再增加 1 萬戶受惠。

高雄財政局長陳勇勝表示，市府堅守「自住房屋須不受影響」、「落實居住正義」、「不造成房東稅負轉嫁給房客」3 原則下研擬修正草案，修正方向對非自住房屋按差別稅率課徵房屋稅，以適度提高房屋持有成本，落實囤房稅機制。

為能合理課稅，陳勇勝指出，修正草案將社會住宅、包租代管的租賃住宅、繼承取得的分別共有房屋等 9 類非屬囤房性質房屋，排除適用差別稅率，仍適用 1.5% 稅率。