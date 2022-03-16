路透：美歐、印度和南非就疫苗專利豁免達成折衷方案

路透援引相關文件報導，美國、歐盟、印度和南非已就長期疫苗專利豁免的關鍵內容達成妥協，但仍須獲得世界貿易組織 (WTO) 全體成員國同意。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人 Adam Hodge 表示，與歐盟、印度和南非的非正式討論尚未達成協議，但已達成一些折衷方案，談判仍在持續進行。

熟悉談判的消息人士透露，雖然這項文本被視為暫時協議，還是需要取得 WTO 共 164 個成員國同意才能成為正式協議，此外，當中部分內容仍有待敲定，包含專利豁免期限是三年還是五年。

上述文件指出，當涉及應對疫情時，就算未經專利權持有人同意，也能取得生產、供應疫苗所需的專利授權。不過，只有去年新冠疫苗出口不到全球劑量一成的 WTO 成員國，才能取得專利豁免的資格。

此外，一位熟悉談判的消息人士透露，上述協議僅適用於新冠疫苗專利，將不包含 Covid-19 相關藥品和檢測專利，與 WTO 先前提倡的適用範圍相比更加有限，且中國很可能會遭排除於豁免之外。

針對上述報導，WTO 發言人未回應路透對於談判內容的評論請求。

疫情爆發後，印度和南非在 2020 年首次提出疫苗專利豁免的方案，遭到德國、瑞士等國與各大藥廠的強烈反對。

美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 一位發言人曾表示，沒有必要放棄疫苗專利，這將打擊迄今在對抗疫情上所付出的努力，自願技術轉讓和合作夥伴關係可幫助疫苗製造商在今年實現 200 億劑的疫苗生產目標，這已經綽綽有餘。