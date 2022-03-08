莫德納與肯亞簽MOU 斥資5億美元蓋疫苗廠並向非州供應疫苗

莫德納（Moderna）周一（7 日）宣布與肯亞簽訂合作備忘錄（MOU），預計將投資約 5 億美元在該國建造新冠疫苗工廠，且計畫每年向非洲供應多達 5 億劑 mRNA 新冠疫苗，最快將在今年開始供應。

莫德納去年 10 月曾表示將在非洲蓋疫苗工廠，但當時尚未宣布選址，這次選定在肯亞蓋的疫苗工廠將專注生產原料藥，不過莫德納表示也可能擴大規模，發展填充疫苗藥品產線。

莫德納此舉是在美國政府的支持下達成與肯亞的 MOU，隨美國疫情逐漸緩解，拜登政府已將全球範圍內提升疫苗接種作為核心任務。此外，莫德納也表示在肯亞蓋場是考慮到疫苗公平的問題，據外媒報導，肯亞僅有 15.7% 人口完全接種疫苗。

在莫德納公布這項消息之際，該公司也在繼續制定新冠疫情結束後的計畫，由於投資人對新冠疫苗收入的前景與持續性的不確定，莫德納股價今年迄今已下跌 46.3%。

巴隆周刊（Barron’s）今年 1 月曾報導，該公司在疫情過後將在疫苗市場上面臨激烈競爭，不過其科學紀錄與龐大的投入資金將使其成為一個良好的投資契機。

除了在肯亞的工廠外，莫德納還曾宣布在澳洲與加拿大蓋廠計畫，而且根據金融時報（FT）上月報導，莫德納還計劃在英國蓋廠，目前正在談判中。莫德納現在全球擁有 11 家子公司。

莫德納執行長 Stéphane Bancel 在聲明中表示，過去兩年與新冠疫情的對抗中提醒公司，為確保全球公衛公平，必須展開工作，莫德納致力成為解決方案的一部份，如今正式往計畫邁進一步，在肯亞蓋 mRNA 疫苗工廠並提供疫苗。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 股價下跌 5.74%，每股暫報 128.63 美元。