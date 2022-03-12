輝瑞擬提交第四劑數據 且正開發通用型疫苗、長效疫苗

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 周五 (11 日) 表示，輝瑞計劃很快就會向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 提交第四劑新冠疫苗的數據，且目前正在開發一款可預防所有新冠變種病毒的疫苗。

Bourla 受訪時表示：「我認為，我們將提交關於第四劑必要性有重大進展的數據，當然他們必須做出自己的結論，接著 CDC 也是。在 Omicron 的環境下，明顯有增強免疫反應的需求。」

「我們正在製造一種疫苗，可涵蓋 Omicron 和所有其他變種株。現在正在進行許多試驗，本月底之前我們將開始判讀這其中許多數據。」他補充，其所見的初步數據令他感到樂觀。

自 2020 年 3 月 11 日世衛 (WHO) 宣布新冠病毒為大流行疾病且隨後令全球經濟陷入停滯 2 年。根據 CDC 數據，迄今 5 歲或 5 歲以上美國人口至少 81.4% 接種了 1 劑輝瑞、莫德納 (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US) 疫苗。

在 Omicron 疫情今年 1 月達到峰值之後，每日新冠病例和死亡人數已大幅下降，幾個州已經取消了在學校和其他公共場所戴口罩的規定，企業界也陸續將員工召回辦公室，包括谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等，美國聯合航空 (UAL-US) 周四也宣布，因應新冠疫情消退，公司將允許 2200 名未接種疫苗的員工返回其正常工作崗位。

儘管一切生活看起來往正軌上恢復，但 Bourla 稱他在創造有效的疫苗方面保持警惕。「我認為，我們最大的問題就在於，如何能領先病毒一步。」

他提到，輝瑞正致力於開發一種疫苗除了可以防止住院和重症，還可以防止感染，此外，生產長效疫苗也是當務之急。「我們不能每 5、6 個月就接種一次疫苗。我們得盡快行動才行。」Bourla 說。

