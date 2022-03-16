五大首席看A股 多重利多助中國股市「突圍」

近日中國股市賣壓湧現，對此五大首席經濟學家或策略長表示，目前 A 股估值低於歷史均值，未來投資人將逐步回歸基本面，而中國經濟基本面、市場流動性、企業獲利等利多將助 A 股「突圍」。

中國證券日報報導，Wind 資訊的數據顯示，截至周二，A 股有 1,242 家公司發布去年財報與業績快報，合計淨利達到人民幣 1.58 兆元，年增 41.04%。另有 28 家公司公布首季財報預告，其中 24 家報喜。

申萬宏源證券首席經濟學家楊成長表示，目前 A 股已調整至一個相對合理的區間，「對股市未來長期走勢堅定看好」。

東方證券首席經濟學家邵宇說，目前市場各類股估值性價比都出現不同程度回落，需要等待一些正向催化劑，以提高市場風險偏好，例如地緣衝突結束、全球流動性困擾解除、疫情減緩。

談及當下與未來支撐 A 股的積極因素，國金證券首席經濟學家趙偉認為，國內寬貨幣和寬信用帶動經濟穩步回升，在企業獲利迎來轉折點、海外不確定性因素消退後，A 股可望出現反彈。

中信建投證券策略長陳果說，積極因素主要有三方面，第一，下半年中國經濟成長動能增強的可能性很高，尤其是內需；第二，寬貨幣、寬信用政策逐漸發力；第三，目前部分企業的基本面優於預期，預料下半年優於預期的企業數量會增加。

在興證資管首席經濟學家王德倫看來，A 股中長期存在多股順風，一是美國聯準會（Fed）終於升息，擔憂將隨之減少；二是國內「穩增長」政策發力，頭兩個月大陸經濟數據優於預期，預料第 1 季經濟將平穩有力、向前發展；三是從部分企業頭兩個月經營數據來看，部分企業業績大增，也可能帶旺 A 股。