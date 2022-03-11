〈陸港盤後〉A股V型反轉 三大指數全面翻紅

中國 A 股周五（11 日）早盤大幅下探，午盤上演「V 型反轉」，三大指數全面翻紅，滬指收復 3,300 點大關，原因是消息人士透露，中美監管機關的審計監管合作磋商比較順利，有望達成共識。

滬指周五收盤漲 0.41% 至 3,309.75 點，深成指漲 0.62% 至 12,477.37 點，創業板指勁揚 1.15% 至 2,665.46 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 1.0502 兆元，北向資金淨賣出 50.42 億元，本周累計淨賣出逾 360 億元，為兩年來新高。

周五醫療保健、農業、券商、醫藥、食品飲料、旅遊等類股走高，釀酒、軍工、銀行、地產等族群均上揚，電力、石油、建築、鋼鐵、有色、燃氣等類股則走低。

港股恆生指數午盤反彈，收盤跌 1.61%，恆生科技指數重挫 4.28%。

美國證管會（SEC）的「預定摘牌名單」引發大陸與香港股市周五早盤賣壓出籠，財聯社報導，知情人士說，中美監管機關的審計監管合作磋商比較順利，雙方都展現解決問題的誠意，有望儘快達成共識。

銀河證券表示，儘管近日 A 股跌勢超過預期，但 A 股未出現大幅下跌至前波低點的利空，加上下半年經濟有望回暖，企業獲利回升，待市場消化風險後，股市仍有向上空間。

海通證券則認為，在成交量未擴大的前提下，預計短期內滬指仍會在 3,250-3,320 點之間盤整震蕩。

海通證券說，國務院總理李克強在政府工作報告中宣示要全面實行股票發行註冊制，可能會促使投資人更看重上市公司的業績和股價，一些低股價被錯殺的優質產業龍頭，有望迎來股價回升的機會。