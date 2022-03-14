〈陸港盤後〉深圳、東莞封城 港股暴跌逾千點

中國 A 股周一（14 日）開低走低，滬指大跌逾 2.5%，港股暴跌逾千點，20,000 大關失守，恆生科技指數更改寫史上最大跌幅，原因是大陸疫情拉警報，深圳、東莞封城。

滬指周一收盤重挫 2.61% 至 32,23.53 點，深成指重摔 3.08% 至 12,063.63 點，創業板指驟跌 3.56% 至 2,570.45 點。滬深兩市成交額共計人民幣 9,699 億元，北向資金淨賣出 144.08 億元。

旅遊、釀酒、石油、煤炭、電力等類股大幅下挫，燃氣、有色、半導體、農業、鋼鐵、建材、保險、銀行等族群均走弱。

港股恆生指數收盤重挫 4.97%，20,000 點大關失守，為 2016 年以來首見，恆生科技指數的跌幅超過 11%，寫下史上最大單日跌幅，小鵬、美團 (03690-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 股價的跌幅都超過 10%，理想的跌幅更深達 20% 左右。

深圳市政府上周日晚間宣布，為有效管控疫情，周一至周日實施封閉式管理，並將根據疫情進行動態調整，這段期間全市公車、地鐵停駛，全市人員在家上班，並禁止離開深圳。

東莞市疫情防控指揮部周一也宣布封城，自早上 8 時起，公車、地鐵暫時停運，全市社區一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，初步預定執行至 20 日 24 時。

除了疫情以外，股市也面臨俄烏衝突、美國聯準會（Fed）升息及中概股下市風險等利空。

招商證券（香港）分析師郭圓濤表示，儘管下市風險並未影響企業基本面，但預料在俄烏衝突、本土疫情、Fed 貨幣政策等多股逆風干擾下，投資人的信心較低落，短期內股市仍會延續底部震蕩行情。

專家認為，企業最需要關注的是自身經營情況，比如商業模式是否合理，能否實現盈利，現金流是否穩健，這是保證公司度過艱難時刻的唯一重要的事。