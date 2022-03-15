〈陸港盤後〉中國本土新增確診破5,000例 恆生科技指數暴跌逾8%

中國 A 股周二（15 日）開低走低，尾盤加速下行，滬指收盤重摔近 5%，3,100 點失守，恆生科技指數大跌逾 8%，原因是陸港股面臨「內憂外患」，利空包括中國單日新增本土確診病例超過 5,000 例、中概股下市風險、美國聯準會（Fed）升息及俄烏戰爭。

滬指周二收盤重挫 4.95% 至 3,063.97 點，跌破 3,100 點關卡，為 2020 年 7 月以來首見，並下探至今年來最低水準，深成指驟跌 4.36% 至 11,537.24 點，創業板指跌 2.55% 至 2,504.78 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 1.1243 兆元，「北向資金」淨賣出 160.24 億元，寫下歷來第三高紀錄。

煤炭、石油、鋼鐵類股的跌幅超過 7%，電力、物流、燃氣、有色、地產等族群的跌幅超過 6%，保險、釀酒、汽車、農業、醫藥等類股均走低。

香港恆生指數收盤驟跌 5.72%，寫下 2015 年 7 月以來最大單日跌幅，恆生科技指數暴跌 8.1%，再度改寫歷史新低。

回港中概股賣壓湧現，騰訊控股 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、京東、理想股價的跌幅都超過 10%。

中國國家衛健委周二表示，周一新增本土有症狀確診病例衝到 3,507 例，無症狀感染者為 1,647 例，自新冠肺炎疫情初期以來，單日本土新增確診病例首度超過 5,000 例。

國家衛健委新聞發言人米鋒周二說，本月截至 14 日，本土確診病例累計超過 15,000 例，波及 28 個省份，疫情防控難度升高，防控形勢嚴峻複雜。

中國民航局周二則宣布，3 月 21 日起進行國際航班分流，共影響國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等五家航空公司，涉及 106 個航班，這些航班的入境地點將從上海浦東機場調至成都、大連、杭州、廈門、重慶等 12 個機場，以減輕上海市疫情防控壓力。

國盛證券表示，短期而言，市場面臨「內憂外患」，內憂是國內疫情爆發「倒春寒」，外患是地緣政治尚未明朗、Fed 即將在本月升息、海外資金拋售中概股，投資人可能更多時間消化這些消息。

方正證券則認為，中期來看，國內疫情反覆、地產需求降溫、海外局勢不穩，將進一步影響國內基本面預期和資金風險偏好。受此影響，A 股磨底期可能進一步拉長，投資人仍需觀察更多「穩增長」政策的實施效果。